Умер бывший футболист ЦСКА Геннадий Штромбергер

Ему было 69 лет

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Бывший футболист московского ЦСКА Геннадий Штромбергер умер на 70-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Причины смерти не разглашаются.

В 1986 году Штромбергер в составе ЦСКА стал победителем Первой лиги чемпионата СССР. За столичную команду он выступал с 1982 по 1986 год. Ранее играл за "Кайрат" из Алма-Аты.

После окончания игровой карьеры Штромбергер входил в тренерский штаб ЦСКА и второй команды армейцев. Он работал главным тренером в подмосковной "Истре" и столичном "Строгино".