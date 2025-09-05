Авербух поставил спортсменке короткую программу

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Фигуристка София Дзепка очень рада работе над короткой программой с хореографом Ильей Авербухом. Об этом она рассказала ТАСС.

Ранее Авербух рассказал ТАСС о постановке короткой программы для Дзепки.

"Если честно, для меня стало сюрпризом, что Илья Изяславич согласился поставить программу, потому что я знала, что он очень занятой человек. Тем более сейчас межсезонье было предолимпийским. Изначально я предложила идею поставить программу у Ильи Изяславича. Мы до последнего сомневались, у нас было много планов B, если бы он не согласился, и мы были готовы к тому, что он откажет, абсолютно поняла бы его, - сказала Дзепка. - Очень рада, что получилось с ним поработать. Для меня огромная честь, что он согласился поставить мне программу. Работать с ним было очень приятно. Илья Изяславич прислушивался ко всем моим просьбам. При этом, если я предлагала какие-то варианты движений, он максимально старался поставить так, чтобы мне было удобно и на элементы заходить, и катать. Мне кажется, он очень четко понимает особенности каждого спортсмена, чувствует, что будет лучше именно для него".

"На это межсезонье я себе поставила цель работать на максимум своих возможностей, вкладываться в каждую тренировку. Вышла после отпуска немного позже, чем остальные, потому что на каникулы ушла позже из-за постановки программы. В режим я вошла постепенно, не гнались за ультра-си, постепенно набирали форму. Спокойно восстановила тройные, потом постепенно начала восстанавливать ультра-си, - рассказала собеседница агентства. - Мы были на сборах в Астрахани две недели, набрала неплохую физическую форму, начали накатывать программы и по возвращении уже активно работать над четверными".

Дзепка рассказала, что хочет усложнить контент. "В первую очередь хочется, естественно, катать чисто на всех соревнованиях. Хотелось бы усложняться, потому что такой контент, который хотела исполнить сегодня, в принципе, уже демонстрировала, нужно двигаться дальше", - сказала она.

Дзепке 16 лет. Она является бронзовым призером первенства России среди юниоров 2025 года, победителем и серебряным призером этапов юниорского Гран-при России.