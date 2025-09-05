У екатеринбургского клуба второй по среднему возраст состав в КХЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Тренерский штаб екатеринбургского хоккейного клуба "Автомобилист" планирует проводить больше восстановительных тренировок в течение сезона в связи с большим количеством игроков в возрасте старше 30 лет. Об этом журналистам заявил главный тренер команды Николай Заварухин.

"Что касается того, что у нас много возрастных ребят, то мы будем больше внимания уделять восстановительным мероприятиям, тренировкам, это, наверное, будет больше зависеть от контакта с тренером по физподготовке, докторами", - сказал Заварухин, отвечая на вопрос о том, насколько со вторым по среднему возрасту составом в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и 14 игроками старше 30 лет можно будет поддерживать агрессивный темп игры.

В сезоне-2024/25 "Автомобилист" по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял четвертое место в Восточной конференции. В плей-офф команда не смогла преодолеть первый раунд, проиграв казанскому "Ак Барсу" (3-4).

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. "Автомобилист" проведет первый матч 8 сентября в гостях против тольяттинской "Лады".