Болельщики смогут бесплатно посетить товарищеский матч сборных Катара и России по футболу

Игра состоится 7 сентября

ДОХА, 5 сентября. /ТАСС/. Болельщики смогут бесплатно посетить футбольный товарищеский матч сборных Катара и России, который состоится в воскресенье. Об этом сообщила Футбольная ассоциация Катара.

Как отмечается в заявлении, вход на стадион имени Джассима бен Мухаммеда (домашняя арена клуба "Аль-Садд") в Эр-Райяне будет бесплатным для фанатов.

Игра состоится 7 сентября, начало запланировано на 18:15 по местному времени (совпадает с московским).

Сборная России отстранена от участия в соревнованиях с конца февраля 2022 года и проводит только товарищеские матчи. Команды России и Катара провели товарищеский матч 12 сентября 2023 года, тогда встреча завершилась вничью со счетом 1:1.