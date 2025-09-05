По итогам рассмотрения апелляции было установлено, что Мерфи не имел юридической возможности прибыть на церемонию закрытия

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. С канадского защитника Тревора Мерфи снята дисквалификация за неявку на церемонию закрытия сезона-2024/25 Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе КХЛ.

Выступавший в минувшем сезоне за "Сибирь" Мерфи стал самым результативным защитником последнего регулярного чемпионата, в 64 матчах набрав по системе "гол+пас" 58 очков. Мерфи и признанный самым ценным игроком регулярного сезона Джошуа Ливо не приехали на церемонию закрытия.

"Тревор Мерфи и Джошуа Ливо были дисквалифицированы на два матча нового сезона за неявку на церемонию закрытия сезона КХЛ. Оба хоккеиста подали апелляции в дисциплинарный комитет КХЛ, - говорится в сообщении. - По итогам рассмотрения было установлено, что Мерфи не имел юридической возможности прибыть на церемонию закрытия, в связи с чем его дисквалификация была снята".

"По Ливо рассмотрение еще продолжается, на время разбирательства игрок допущен до участия в чемпионате КХЛ. В случае, если дисциплинарный комитет оставит в силе решение о дисквалификации, то она вступит в силу с этого дня", - сказано также в сообщении.