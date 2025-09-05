По мнению канадца, Хартли служит примером для многих тренеров, работавших в молодежной лиге Квебека

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Главный тренер хоккейного клуба "Трактор" Бенуа Гру отметил, что его оппонент из "Локомотива" Боб Хартли повлиял на его тренерскую карьеру. Об этом канадский специалист рассказал журналистам.

Хартли возглавил ярославский клуб в межсезонье, сменив Игоря Никитина.

"Оба хорошие тренеры, у них разный стиль, команды остаются хорошими и качественными. Боб выступает примером для многих, работавших в молодежной лиге Квебека, и, возможно, я бы не оказался в "Тракторе", если бы не он", - сказал Гру.

"Трактор" проиграл по буллитам "Локомотиву" (1:2) в матче Кубка открытия Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. "Соперник переигрывал нас, в целом мы довольны набранным очком. В третьем периоде мы были лучше, их вратарь сделал несколько спасений. Важно было сыграть против чемпиона, чтобы понять свои сильные и слабые стороны", - отметил тренер.

Дебютный матч за "Трактор" провел самый ценный игрок регулярного чемпионата КХЛ прошлого сезона Джошуа Ливо. "Он один из игроков нашей команды. В первую очередь он должен адаптироваться к той системе игры, которая у нас есть", - пояснил Гру.

В следующем матче челябинцы 7 сентября сыграют на выезде с "Барысом".