Канадец согласился на предложение ярославского клуба в память о работавшем там Брэде Маккриммоне

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Главный тренер хоккейного клуба "Локомотив" Боб Хартли согласился на предложение ярославской команды в память о работавшем там Брэде Маккриммоне. Об этом он рассказал журналистам.

"Локомотив" в первом матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл по буллитам финалиста прошлого сезона "Трактор" (2:1). Последним клубом Хартли был "Авангард" в 2022 году.

"За последние три года у меня было много предложений из нескольких лиг и команд КХЛ. Многие я выслушивал и вежливо отказывался от них, - сказал Хартли. - Несколько раз я уже говорил, что мой друг Брэд Маккриммон здесь работал и погиб (главный тренер "Локомотива" Маккриммон разбился вместе с командой в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года - прим. ТАСС). Что касается "Локомотива", то есть возможность работать с действующим чемпионом и такой организацией. После нескольких разговоров с Юрием Яковлевым (президент "Локомотива" - прим. ТАСС) я согласился. Страсть работать у меня оставалась, но надо было уладить бизнес-дела".

"Что касается матча, то было видно, что команды играли в финале и начали без раскачки. Оба вратаря сыграли хорошо. Надо держать в уме, что это начало сезона", - добавил он.

Главный тренер "Трактора" Бенуа Гру ранее сказал, что если бы не пример Хартли, то он бы не работал в КХЛ. "Может, мы и не были в тесных отношениях с Бенуа. Хотя он звонил мне и просил охарактеризовать лигу", - сказал канадец.

В следующем матче "Локомотив" 9 сентября примет "Северсталь".