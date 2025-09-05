Челябинцы проиграли по буллитам "Локомотиву" в матче Кубка открытия КХЛ

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Послематчевые серии буллитов в хоккее не являются лотерей, их выигрывают именно за счет мастерства. Такое мнение журналистам высказал нападающий "Трактора" Василий Глотов.

Челябинцы проиграли по буллитам "Локомотиву" (1:2) в матче Кубка открытия Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Обе команды играли в финальной серии прошлого сезона, в котором победу одержал "Локомотив".

"Надо отшлифовать структуру нашей игры. Мы недовольны буллитами, потому что это мастерство, а не лотерея, - сказал Глотов. - Первые смены были в меньшинстве, это и сбило темп: кто-то из ребят наелся, а кто-то все время был на лавке, играли в 2,5 пары защитников. По моим ощущениям, весь период играли в меньшинстве".

"Думаю, в финале был другой накал. Не считаю, что у нас была плохая игра с нашей стороны", - добавил Глотов.

Вратарь "Трактора" Крис Дригер отметил, что в отличие от своего предшественника Зака Фукале, он менее эмоциональный. "Я давно с ним знаком, мы с ним играли три недели в одной команде. Он очень эмоциональный, я, наоборот, стараюсь быть хладнокровным. Я видел, как Зак заводит команду, может, в дальнейшем что-то от меня такое будет", - сказал он.