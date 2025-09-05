Испанец перенесет операцию

ПАРИЖ, 5 сентября. /ТАСС/. Главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" испанец Луис Энрике доставлен в больницу после перелома ключицы в результате падения с велосипеда. Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.

Отмечается, что специалист перенесет операцию.

Энрике 55 лет. Под его руководством ПСЖ по два раза стал чемпионом Франции, победителем кубка и суперкубка страны, по разу - Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. Ранее Энрике тренировал сборную Испании, итальянскую "Рому", испанские "Сельту и "Барселону", с которой дважды выиграл чемпионат Испании, трижды - кубок страны, по разу - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

За ПСЖ выступает российский вратарь Матвей Сафонов.