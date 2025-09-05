НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Испанец Карлос Алькарас обыграл серба Новака Джоковича в полуфинальном матче US Open. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу Алькараса, посеянного на турнире под 2-м номером. Джокович был посеян под 7-м номером. В финале испанец сыграет с победителем матча между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (25-й номер посева).

Алькарасу 22 года, в 2022 и 2023 годах он был первой ракеткой мира в общей сложности 36 недель. На счету испанца 22 титула ATP. Теннисист является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в Париже в одиночном разряде. Спортсмен пять раз побеждал на турнирах Большого шлема: он дважды выиграл Roland Garros (2024, 2025) и Уимблдон (2023, 2024) и один раз - US Open (2022).

Джоковичу 38 лет. Он является рекордсменом по числу побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин, на его счету 24 титула. В женском одиночном разряде столько же раз побеждала австралийка Маргарет Корт. Джоковичу также принадлежит абсолютный рекорд по количеству недель, проведенных в качестве первой ракетки мира (428).

US Open - четвертый, заключительный турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 7 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующим победителем является Синнер.