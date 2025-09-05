Марокканцы одержали шесть побед в шести матчах и гарантировали первое место в группе

ТАСС, 6 сентября. Сборная Марокко со счетом 5:0 обыграла команду Нигера в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года по футболу и обеспечила путевку в финальную часть соревнований. Встреча прошла в Рабате.

Забитыми мячами отметились Исмаэль Сайбари (29-я и 38-я минуты), Аюб Эль-Кааби (51), Хамза Игаман (69) и Аззедин Унаи (84).

Сборная Марокко одержала шесть побед в шести матчах и гарантировала первое место в группе Е отборочного турнира. На чемпионате мира 2022 года марокканцы заняли четвертое место.

Сборная Марокко стала 17-й командой, обеспечившей участие в чемпионате мира. Ранее право участия в турнире получили сборные Мексики, США, Канады (все - хозяева), а также команды Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая и Парагвая.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 сборных.