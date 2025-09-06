Соревнования пройдут в декабре

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России рассматривает порядка шести городов для проведения в декабре Кубка Первого канала. Об этом ТАСС сообщил источник.

Традиционный турнир с участием сборных команд пройдет с 8 по 15 декабря. Последние два года он проводился в Санкт-Петербурге: в 2023 году в Ледовом дворце, в 2024 году - на "СКА-Арене".

"Для проведения турнира рассматриваются пять-шесть городов. Среди них Сочи, Ярославль и Екатеринбург", - рассказал собеседник агентства.

Сочи принимал Кубок Первого канала в 2013 и 2014 годах. Оба турнира проводили во дворце спорта "Большой".