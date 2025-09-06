Второе место заняли спортсмены из Китая, третье - представители Казахстана

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Кубинские спортсмены стали победителями Суперкубка международной Владивостокской регаты на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Соревнования прошли в акватории Амурского залива.

Кубинцы быстрее остальных команд преодолели дистанцию 1 000 метров. Второе место заняли спортсмены из Китая, третье - представители Казахстана. В турнире также принимали участие команды России, Белоруссии, Узбекистана, Пакистана и Ирана. В составе каждой команды было двое мужчин и две женщины.

Владивостокская регата стартовала 4 сентября, когда состоялись торжественное открытие и командное соревнование по гребле на тренажерах, участники которого в ходе четырехчасового заезда установили рекорд страны, преодолев дистанцию 50 км.

На следующий день спортсмены из 10 стран соревновались как на воде, так и на суше. Сначала в водах Амурского залива гребцы боролись за победу в прибрежной гребле на дистанции 1 000 метров, в ходе которой прошли одиночные соревнования у мужчин и женщин, а также смешанные соревнования среди двоек. Вечером этого же дня в рамках спортивно-культурного шоу участники регаты выявляли сильнейших в соревнованиях по гребле-индор в личном зачете (2 000 метров) и эстафете (4х500 метров). По результатам серии соревнований победителем командного зачета стала сборная России. За победу спортсмены получили весло с автографом главы государства Владимира Путина.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

