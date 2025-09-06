Третьяк сообщил, что ФХР отправит соболезнования в "Монреаль" по случаю смерти Драйдена

Глава Федерации хоккея России отметил, что бывший канадский вратарь был его хорошим другом

МОСКВА , 6 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) отправит слова соболезнования по случаю смерти бывшего канадского вратаря Кена Драйдена в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль". Об этом ТАСС сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

Бывший вратарь "Монреаля", шестикратный обладатель Кубка Стэнли Драйден умер в возрасте 78 лет. Причиной смерти стал рак.

"Он всегда хорошо относился к нашему хоккею, по окончании моей карьеры мы с ним встречались. Я попросил в нашей федерации, чтобы в "Монреаль" отправили соболезнования", - сказал Третьяк.

"Это утрата в хоккейной вратарской семье. Я был с ним знаком с 1969 года, когда впервые приехал в Канаду и играл против местной национальной любительской команды. Тогда уже было видно, что это будет хороший вратарь. Мне посчастливилось играть против него в Суперсерии 1972 года, и уже тогда у нас с ним завязалась дружба. Потом были игры против "Монреаля" в 1975 году, и после завершения им карьеры меня пригласили в Монреаль на поднятие его символического стяга в местном "Форуме", - добавил он.

Помимо того, что Драйден был одним из выдающихся вратарей в мире, он также был очень интеллигентным, образованным человеком, отметил Третьяк. "Мы очень много беседовали с ним не только о хоккее, но и о том, что происходит в мире, об отношениях между людьми. Это большая утрата и для меня, потому что он был моим настоящим другом", - сказал глава ФХР.

"После 1972 года он подвергся в Канаде критике, потому что он написал, что хотел играть в нашей стране. Я не знаю, правда ли это или нет. Но у нас об этом писали в газетах", - вспомнил Третьяк.