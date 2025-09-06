Третьяк отметил, что "Локомотив" и "Трактор" показали хоккей уровня плей-офф

Встреча завершилась победой "Локомотива" в серии буллитов

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ярославский "Локомотив" и челябинский "Трактор" в матче за Кубок открытия Фонбет - Континентальной хоккейной лиги показали игру, с которой обычно подходят к плей-офф. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

"Локомотив" в первом матче сезона выиграл дома у "Трактора" в серии буллитов со счетом 2:1.

"Игра была интересной, захватывающей, "Трактор" создал серьезную заявку, показав, что хочет выиграть чемпионат, - сказал Третьяк. - Обе команды выглядели равными, такого проходного хоккея не было, мол, это только начало. Ощущение такое, что обе команды уже подходят к плей-офф".

Третьяк также высказался об игре вратарей Даниила Исаева и Криса Дригера. "Оба вратаря прекрасно играли. Лучшим, по моему мнению, однозначно является Исаев. Тот сезон это хорошо показал", - отметил он.