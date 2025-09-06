По мнению бывшего игрока "Зенита", спорт и политика несовместимы

ТАСС, 6 сентября. Решение отстранить российские клубы и сборные от международных турниров из-за ситуации на Украине является несправедливым. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший полузащитник петербургского "Зенита" Клаудиньо.

Соответствующее решение было принято Международной федерацией футбола и Союзом европейских футбольных ассоциаций в феврале 2022 года.

"На самом деле считаю крайне несправедливым, что российские команды и сборная не участвуют в международных турнирах, - сказал Клаудиньо. - Игроки не несут никакой ответственности, спорт и политика несовместимы".

После отстранения сборная России не смогла принять участие в стыковых матчах за право сыграть в финальной части чемпионата мира - 2022, пропустила чемпионат Европы - 2024 и не была допущена до квалификации на мировое первенство 2026 года.