Полузащитник повредил бедро в игре против сборной Иордании

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Футболист московского ЦСКА Кирилл Глебов получил повреждение мышц бедра во время товарищеского матча за сборную России против команды Иордании. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Уточняется, что по результатам медицинского обследования Глебов пропустит около трех-четырех недель.

В четверг сборная Иордании впервые провела товарищеский матч с командой России. Встреча прошла на "Лукойл-Арене" и завершилась со счетом 0:0. 19-летний Глебов вышел на замену на 62-й минуте и провел первую игру за национальную команду.

В текущем сезоне Глебов провел 11 матчей в составе ЦСКА в разных турнирах, в которых отличился 4 забитыми мячами и 2 результативными передачами. По итогам семи туров Мир - Российской премьер-лиги московский клуб с 15 очками идет на втором месте в турнирной таблице, уступая "Краснодару", на счету которого 16 очков.