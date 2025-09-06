Единственными из россиян, кто дошел до четвертого круга, были Андрей Рублев и Екатерина Александрова

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российские теннисисты плохо выступили в одиночном разряде на US Open. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Ни один из представителей России не сумел выйти в четвертьфинальную стадию US Open в одиночном разряде. Единственными, кто дошел до четвертого круга, были Андрей Рублев и Екатерина Александрова.

"Если говорить о парном разряде, то там выступили неплохо, но одиночные турниры были провалены. Наши лидеры довольно быстро проиграли, Даниил Медведев вылетел сразу, Мирра Андреева в третьем круге проиграла девочке, которая в несколько раз превосходит ее по габаритам и мощи (американка Тейлор Таунсенд - прим. ТАСС), Карен Хачанов имел во втором круге большое преимущество и все упустил (в матче с поляком Камилем Майхшаком - прим. ТАСС). В этом году US Open для нас был самым худшим турниром Большого шлема", - сказал Чесноков.

US Open завершится 7 сентября.