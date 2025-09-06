ТАСС, 6 сентября. Магнитогорский "Металлург" победил казанский "Ак Барс" в серии буллитов в домашнем матче регулярного сезона Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Основное время матча завершилось со счетом 3:3. В составе "Ак Барса" шайбы забросили Михаил Фисенко (26-я минута), Митчелл Миллер (42) и Алексей Пустозеров (47). У "Металлурга" отличились Алексей Маклюков (20), Егор Коробкин (22) и Александр Петунин (45).
"Ак Барс" по итогам прошлого регулярного чемпионата занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, в плей-офф Кубка Гагарина казанцы дошли до второго раунда, уступив московскому "Динамо" (2-4 в серии). "Металлург" одержал 750-ю победу в КХЛ, в сезоне-2024/25 магнитогорский клуб стал третьим на Востоке и уступил омскому "Авангарду" (2-4) в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.
В следующем матче подопечные Андрея Разина 8 сентября дома примут уфимский "Салават Юлаев". "Ак Барс" в этот же день в гостях сыграет с омским "Авангардом".
1
"Локомотив"
1
0
0
1
0
0
0
0
2-1
2
2
"Динамо" М
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
3
"Динамо" Мн
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
4
"Шанхай Дрэгонс"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
5
"Лада"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
6
СКА
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
7
"Северсталь"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
8
"Спартак"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
9
"Торпедо"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
10
"Сочи"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
11
ЦСКА
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
1
"Металлург"
1
0
0
1
0
0
0
0
4-3
2
2
"Ак Барс"
1
0
0
0
1
0
0
0
3-4
1
3
"Трактор"
1
0
0
0
1
0
0
0
1-2
1
4
"Авангард"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
5
"Автомобилист"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
6
"Адмирал"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
7
"Амур"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
8
"Барыс"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
9
"Нефтехимик"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
10
"Салават Юлаев"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
11
"Сибирь"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0