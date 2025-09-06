Встреча завершилась со счетом 4:3 по буллитам

ТАСС, 6 сентября. Магнитогорский "Металлург" победил казанский "Ак Барс" в серии буллитов в домашнем матче регулярного сезона Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время матча завершилось со счетом 3:3. В составе "Ак Барса" шайбы забросили Михаил Фисенко (26-я минута), Митчелл Миллер (42) и Алексей Пустозеров (47). У "Металлурга" отличились Алексей Маклюков (20), Егор Коробкин (22) и Александр Петунин (45).

"Ак Барс" по итогам прошлого регулярного чемпионата занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, в плей-офф Кубка Гагарина казанцы дошли до второго раунда, уступив московскому "Динамо" (2-4 в серии). "Металлург" одержал 750-ю победу в КХЛ, в сезоне-2024/25 магнитогорский клуб стал третьим на Востоке и уступил омскому "Авангарду" (2-4) в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

В следующем матче подопечные Андрея Разина 8 сентября дома примут уфимский "Салават Юлаев". "Ак Барс" в этот же день в гостях сыграет с омским "Авангардом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 1 0 0 1 0 0 0 0 2-1 2 2 "Динамо" М 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 3 "Динамо" Мн 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 4 "Шанхай Дрэгонс" 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 5 "Лада" 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 6 СКА 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 7 "Северсталь" 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 8 "Спартак" 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 9 "Торпедо" 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 10 "Сочи" 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 11 ЦСКА 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0