Турнир проходит в Таиланде и завершится 7 сентября

БАНГКОК, 6 сентября. /ТАСС/. Сборные Турции и Италии вышли в финал женского чемпионата мира по волейболу. Соревнования проходят в Таиланде.

В полуфинале сборная Турции со счетом 3-1 (16:25, 25:17, 25:18, 27:25) обыграла команду Японии и впервые вышла в финал чемпионата мира. Итальянки победили волейболисток из Бразилии со счетом 3-2 (22:25, 25:22, 28:30, 25:22, 15:13). Матч за третье место и финал турнира пройдут 7 сентября.

Действующим чемпионом мира является сборная Сербии, в этом году не сумевшая выйти в четвертьфинал. На чемпионате мира 2022 года сборная Турции вылетела на стадии 1/4 финала, команда Италии стала бронзовым призером турнира. Российские волейболистки становились победителями соревнований в 2006 и 2010 годах. Сборная СССР выигрывала золотые медали чемпионата мира пять раз (1952, 1956, 1960, 1970, 1990).

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта 2022 года Международная федерация волейбола отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии.