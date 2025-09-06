Представители посольства России в Катаре посетили тренировку российских футболистов

В воскресенье сборная России проведет товарищеский матч с командой Катара

ДОХА, 6 сентября. /ТАСС/. Представители посольства России в Катаре посетили тренировку сборной России по футболу на стадионе "Аль-Садд" перед товарищеским матчем с командой Катара. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Игра пройдет в воскресенье на стадионе "Аль-Садд" и начнется в 18:15 мск. В тренировке приняли участие 23 футболиста, Андрей Мостовой не вышел на поле.

Матч между сборными России и Катара будет учитываться в рейтинге Международной федерации футбола. Арена "Аль-Садд" вмещает 15 тыс. зрителей. Как сообщили ТАСС в Российском футбольном союзе, игру посетят порядка 600 болельщиков из России.