ЦСКА победил московское "Динамо" в 550-м матче Никитина в регулярных чемпионатах КХЛ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА победил столичное "Динамо" со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Павел Карнаухов (8-я минута), Кирилл Долженков (12), Денис Гурьянов (13), Даниэль Спронг (34), Иван Дроздов (57) и Виталий Абрамов (60). У проигравших отличились Никита Гусев (10) и Кирилл Адамчук (50).
ЦСКА провел первую официальную встречу после смены главного тренера - в июне команду возглавил Игорь Никитин, приведший в прошлом сезоне ярославский "Локомотив" к победе в Кубке Гагарина. Прошедший матч стал для специалиста 550-м в регулярных чемпионатах КХЛ.
Московское "Динамо" в прошлом регулярном чемпионате заняло второе место в турнирной таблице Западной конференции, а в плей-офф дошло до полуфинала, уступив челябинскому "Трактору" (1-4 в серии). ЦСКА стал пятым на Западе и уступил минскому "Динамо" в первом раунде плей-офф (2-4).
В следующем матче подопечные Никитина 10 сентября примут владивостокский "Адмирал", "Динамо" днем ранее на домашней арене встретится с "Сочи".
