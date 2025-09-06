ЦСКА победил московское "Динамо" в 550-м матче Никитина в регулярных чемпионатах КХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу армейцев

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА победил столичное "Динамо" со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Павел Карнаухов (8-я минута), Кирилл Долженков (12), Денис Гурьянов (13), Даниэль Спронг (34), Иван Дроздов (57) и Виталий Абрамов (60). У проигравших отличились Никита Гусев (10) и Кирилл Адамчук (50).

ЦСКА провел первую официальную встречу после смены главного тренера - в июне команду возглавил Игорь Никитин, приведший в прошлом сезоне ярославский "Локомотив" к победе в Кубке Гагарина. Прошедший матч стал для специалиста 550-м в регулярных чемпионатах КХЛ.

Московское "Динамо" в прошлом регулярном чемпионате заняло второе место в турнирной таблице Западной конференции, а в плей-офф дошло до полуфинала, уступив челябинскому "Трактору" (1-4 в серии). ЦСКА стал пятым на Западе и уступил минскому "Динамо" в первом раунде плей-офф (2-4).

В следующем матче подопечные Никитина 10 сентября примут владивостокский "Адмирал", "Динамо" днем ранее на домашней арене встретится с "Сочи".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 ЦСКА 1 1 0 0 0 0 0 0 6-2 2 2 "Локомотив" 1 0 0 1 0 0 0 0 2-1 2 3 "Динамо" Мн 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 4 "Шанхай Дрэгонс" 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 5 "Лада" 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 6 СКА 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 7 "Северсталь" 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 8 "Спартак" 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 9 "Торпедо" 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 10 "Сочи" 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 11 "Динамо" М 1 0 0 0 0 0 0 1 2-6 0