6 сентября, 18:23
КХЛ

ЦСКА победил московское "Динамо" в 550-м матче Никитина в регулярных чемпионатах КХЛ

Михаил Терещенко/ ТАСС
Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу армейцев

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА победил столичное "Динамо" со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Павел Карнаухов (8-я минута), Кирилл Долженков (12), Денис Гурьянов (13), Даниэль Спронг (34), Иван Дроздов (57) и Виталий Абрамов (60). У проигравших отличились Никита Гусев (10) и Кирилл Адамчук (50).

ЦСКА провел первую официальную встречу после смены главного тренера - в июне команду возглавил Игорь Никитин, приведший в прошлом сезоне ярославский "Локомотив" к победе в Кубке Гагарина. Прошедший матч стал для специалиста 550-м в регулярных чемпионатах КХЛ.

Московское "Динамо" в прошлом регулярном чемпионате заняло второе место в турнирной таблице Западной конференции, а в плей-офф дошло до полуфинала, уступив челябинскому "Трактору" (1-4 в серии). ЦСКА стал пятым на Западе и уступил минскому "Динамо" в первом раунде плей-офф (2-4).

В следующем матче подопечные Никитина 10 сентября примут владивостокский "Адмирал", "Динамо" днем ранее на домашней арене встретится с "Сочи".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция

1

ЦСКА

1

1

0

0

0

0

0

0

6-2

2

2

"Локомотив"

1

0

0

1

0

0

0

0

2-1

2

3

"Динамо" Мн

0

0

0

0

0

0

0

0

0-0

0

4

"Шанхай Дрэгонс"

0

0

0

0

0

0

0

0

0-0

0

5

"Лада"

0

0

0

0

0

0

0

0

0-0

0

6

СКА

0

0

0

0

0

0

0

0

0-0

0

7

"Северсталь"

0

0

0

0

0

0

0

0

0-0

0

8

"Спартак"

0

0

0

0

0

0

0

0

0-0

0

9

"Торпедо"

0

0

0

0

0

0

0

0

0-0

0

10

"Сочи"

0

0

0

0

0

0

0

0

0-0

0

11

"Динамо" М

1

0

0

0

0

0

0

1

2-6

0

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция

1

"Металлург"

1

0

0

1

0

0

0

0

4-3

2

2

"Ак Барс"

1

0

0

0

1

0

0

0

3-4

1

3

"Трактор"

1

0

0

0

1

0

0

0

1-2

1

4

"Авангард"

0

0

0

0

0

0

0

0

0-0

0

5

"Автомобилист"

0

0

0

0

0

0

0

0

0-0

0

6

"Адмирал"

0

0

0

0

0

0

0

0

0-0

0

7

"Амур"

0

0

0

0

0

0

0

0

0-0

0

8

"Барыс"

0

0

0

0

0

0

0

0

0-0

0

9

"Нефтехимик"

0

0

0

0

0

0

0

0

0-0

0

10

"Салават Юлаев"

0

0

0

0

0

0

0

0

0-0

0

11

"Сибирь"

0

0

0

0

0

0

0

0

0-0

0

  

Теги:
КХЛ