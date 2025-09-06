Встреча завершилась со счетом 7:4

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Китайский клуб "Шанхай Дрэгонс" победил петербургский СКА со счетом 7:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "СКА-Арене" в присутствии 15 141 болельщика.

В составе победителей шайбы забросили Паркер Фу (6-я минута), Никита Попугаев (15, 25), Гейдж Куинни (27, 60), Борна Рендулич (36), Макс Эллис (37). У проигравших отличились Валентин Зыков (5), Михаил Воробьев (8), Николай Голдобин (24) и Рокко Гримальди (47).

Голдобин провел первый матч за петербургский клуб после ухода из московского "Спартака". 16 августа он был выставлен на драфт отказов. 18 августа с драфта его забрал СКА, с которым 29-летний нападающий подписал трехлетний контракт.

7 августа "Куньлунь Ред Стар" сменил название на "Шанхай Дрэгонс". Клуб будет проводить домашние игры в новом сезоне на "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге. "Шанхай Дрэгонс" провел первую официальную встречу после смены главного тренера - летом команду возглавил канадец Жерар Галлан. На посту главного тренера петербургской команды нынешним летом также произошли изменения: Романа Ротенберга сменил Игорь Ларионов.

Китайский клуб в прошлом регулярном чемпионате занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА стал седьмым на Западе и уступил московскому "Динамо" в первом раунде плей-офф (2-4).

В следующем матче "Шанхай Дрэгонс" примет владивостокский "Адмирал", СКА в гостях сыграет с нижегородским "Торпедо". Оба матча пройдут 8 сентября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 ЦСКА 1 1 0 0 0 0 0 0 6-2 2 2 "Шанхай Дрэгонс" 1 1 0 0 0 0 0 0 7-4 2 3 "Локомотив" 1 0 0 1 0 0 0 0 2-1 2 4 "Динамо" Мн 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 5 "Лада" 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 6 "Северсталь" 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 7 "Спартак" 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 8 "Торпедо" 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 9 "Сочи" 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 10 СКА 1 0 0 0 0 0 0 1 4-7 0 11 "Динамо" М 1 0 0 0 0 0 0 1 2-6 0