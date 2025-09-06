САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Китайский клуб "Шанхай Дрэгонс" победил петербургский СКА со счетом 7:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "СКА-Арене" в присутствии 15 141 болельщика.
В составе победителей шайбы забросили Паркер Фу (6-я минута), Никита Попугаев (15, 25), Гейдж Куинни (27, 60), Борна Рендулич (36), Макс Эллис (37). У проигравших отличились Валентин Зыков (5), Михаил Воробьев (8), Николай Голдобин (24) и Рокко Гримальди (47).
Голдобин провел первый матч за петербургский клуб после ухода из московского "Спартака". 16 августа он был выставлен на драфт отказов. 18 августа с драфта его забрал СКА, с которым 29-летний нападающий подписал трехлетний контракт.
7 августа "Куньлунь Ред Стар" сменил название на "Шанхай Дрэгонс". Клуб будет проводить домашние игры в новом сезоне на "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге. "Шанхай Дрэгонс" провел первую официальную встречу после смены главного тренера - летом команду возглавил канадец Жерар Галлан. На посту главного тренера петербургской команды нынешним летом также произошли изменения: Романа Ротенберга сменил Игорь Ларионов.
Китайский клуб в прошлом регулярном чемпионате занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА стал седьмым на Западе и уступил московскому "Динамо" в первом раунде плей-офф (2-4).
В следующем матче "Шанхай Дрэгонс" примет владивостокский "Адмирал", СКА в гостях сыграет с нижегородским "Торпедо". Оба матча пройдут 8 сентября.
1
ЦСКА
1
1
0
0
0
0
0
0
6-2
2
2
"Шанхай Дрэгонс"
1
1
0
0
0
0
0
0
7-4
2
3
"Локомотив"
1
0
0
1
0
0
0
0
2-1
2
4
"Динамо" Мн
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
5
"Лада"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
6
"Северсталь"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
7
"Спартак"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
8
"Торпедо"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
9
"Сочи"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
10
СКА
1
0
0
0
0
0
0
1
4-7
0
11
"Динамо" М
1
0
0
0
0
0
0
1
2-6
0
1
"Металлург"
1
0
0
1
0
0
0
0
4-3
2
2
"Ак Барс"
1
0
0
0
1
0
0
0
3-4
1
3
"Трактор"
1
0
0
0
1
0
0
0
1-2
1
4
"Авангард"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
5
"Автомобилист"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
6
"Адмирал"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
7
"Амур"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
8
"Барыс"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
9
"Нефтехимик"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
10
"Салават Юлаев"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
11
"Сибирь"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0