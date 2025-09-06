В воскресенье российская команда проведет товарищеский матч со сборной Катара в Эр-Райяне

ДОХА, 6 сентября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин рад, что на поле в игре с командой Катара будут работать кондиционеры. Об этом он рассказал журналистам.

"Можно сравнить [погоду в Катаре] с баней, очень жарко, но хорошо, что на игре будут кондиционеры. Сборная Катара является сильной командой. Мы играли со сборной Катара два года назад, было тяжело. Моментами тогда были лучше нас. Сейчас команда стала сильнее", - сказал Головин.

Матч пройдет в воскресенье на стадионе "Аль-Садд" в Эр-Райяне и начнется в 18:15 мск. В день матча температура воздуха прогреется до плюс 40 градусов.