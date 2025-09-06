По мнению тренера, внутри арены комфортная температура

ДОХА, 6 сентября. /ТАСС/. Условия проведения товарищеского матча футбольных сборных Катара и России будут комфортными, температура на стадионе "Аль-Садд" нормальная. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Матч пройдет в воскресенье на "Аль-Садде" в Эр-Райане и начнется в 18:15 мск. Как сообщили ТАСС организаторы, на игре будут работать кондиционеры.

"Погода за стадионом жаркая, за отелем жарко, влажность очень большая. Но стадион, поле и температура внутри арены очень комфортная. Конечно, прекрасно, что нас поддержат болельщики, это всегда радует", - сказал Карпин.

"Наверное, такое же ощущение, что Катар стал сильнее. Понятно, что зависит от двух команд. Но то, что команда сыграннее, делают некоторые интересные вещи при Юлене Лопетеги", - добавил тренер.

Ранее ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза, что игру посетят около 600 болельщиков из России. Вход на стадион будет бесплатным.