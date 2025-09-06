Головин будет рад сыграть за "Монако" против "Будё-Глимта" Хайкина

Команды встретятся в общем этапе Лиги чемпионов

ДОХА, 6 сентября. /ТАСС/. Футбольному клубу "Монако" по силам пройти в плей-офф Лиги чемпионов, с вратарем норвежской команды "Будё-Глимт" Никитой Хайкиным будет приятно сыграть в общем этапе турнира. Об этом журналистам рассказал полузащитник "Монако" Александр Головин.

Также соперниками "Монако" станут испанский "Реал", английские "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм", итальянский "Ювентус", бельгийский "Брюгге", турецкий "Галатасарай" и кипрский "Пафос", владельцем которого является россиянин Сергей Ломакин.

"Нормально себя чувствую, физически все супер, хотелось бы больше голевых действий делать, но пока есть как есть, - сказал Головин. - Командой тоже хорошо идем, несмотря на поражение от "Лилля", мы, в принципе, выглядели нормально. Я думаю, что любую команду в Лиге чемпионов по силам пройти, нам сыграть в турнире один раз против "Манчестер Сити". Все может быть, мне бы хотелось, чтобы было больше топовых команд".

"Мы не списывались с Никитой Хайкиным. Будет приятно сыграть против друг друга", - добавил Головин.