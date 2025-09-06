В воскресенье российская команда проведет товарищеский матч со сборной Катара

ДОХА, 6 сентября. /ТАСС/. Состав сборной России по футболу на сентябрьский сбор можно назвать сильнейшим за время ее отстранения от международных соревнований. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В сентябре в состав сборной России вошли три футболиста из иностранных чемпионатов: полузащитники Александр Головин ("Монако") и Алексей Миранчук ("Атланта"), а также вратарь Матвей Сафонов ("Пари Сен-Жермен").

"Так нельзя говорить, неправильно. Но, наверное, сейчас собрался самый интересный и сильный состав сборной России. Но сравнивать с составами - неблагодарное дело", - сказал Карпин.

В тренировке перед матчем сборной России с командой Катара, который состоится в воскресенье, не принял участия полузащитник петербургского "Зенита" Андрей Мостовой. "Андрея Мостового привезли лечиться. Не знаю, примет ли участие [в игре]. Посмотрим по состоянию", - отметил Карпин.