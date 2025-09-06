Встреча пройдет на стадионе "Аль-Садд" в Эр-Райане и начнется в 18:15 мск

ДОХА, 7 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в воскресенье завершит сентябрьский сбор выездным матчем против действующего победителя Кубка Азии команды Катара. Встреча пройдет на стадионе "Аль-Садд" в Эр-Райане и начнется в 18:15 мск.

Температура в день матча поднимется до 40 градусов. Однако это не помешает проведению игры. Как сообщили ТАСС организаторы, во время матча на стадионе будут включены более 150 кондиционеров. Встречу обслужит бригада из Ирака во главе с Юсифом Саидом Хасаном. Ему будут помогать его соотечественники - ассистенты рефери Акрам Али Джаббар и Хуссейн Фалах Маншид. Резервным арбитром стал Мохаммед Ибрагим Саад из Бахрейна. Также на матче будет работать система видеоассистента рефери (VAR), за нее будут отвечать представители Ирака Ахмед Кадим Кати и Каррар Абдул Маджид Карим.

В Катар прилетели 24 футболиста сборной России. После игры с командой Иордании, прошедшей в Москве 4 сентября, расположение сборной покинули вратарь Александр Максименко, защитник Илья Вахания, полузащитники Руслан Литвинов, Кирилл Глебов и Александр Черников. В субботу в занятии приняли участие 23 игрока, полузащитник петербургского "Зенита" Андрей Мостовой остался восстанавливаться в отеле. Также тренировку сборной посетили представители посольства России в Катаре.

Результат матча пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная России занимает 35-е место в рейтинге, команда Катара располагается на 53-й позиции. Сборная России в четвертый раз сыграет против команды Катара. В 2011 и 2023 годах матчи завершились с одинаковым счетом 1:1, в 2016-м победу праздновали катарцы - 2:1.

Самый сильный состав сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин положительно оценил условия матча с командой Катара, отметив, что соперник стал сильнее с момента предыдущей встречи. С мая сборную Катара возглавляет испанский специалист Юлен Лопетеги. "Погода за стадионом жаркая, за отелем жарко, влажность очень большая. Но стадион, поле и температура внутри арены очень комфортная. Конечно, прекрасно, что нас поддержат болельщики, это всегда радует", - сказал Карпин журналистам.

"Наверное, такое же ощущение, что Катар стал сильнее. Понятно, что зависит от двух команд. Но то, что команда сыграннее, делает некоторые интересные вещи при Юлене Лопетеги", - добавил тренер.

В матче с командой Катара должны сыграть полузащитники Александр Головин из "Монако" и Алексей Миранчук из американской "Атланты". Карпин считает, что в сентябре собран сильнейший состав за время отстранения. Головин не играл за сборную с марта 2024 года. "По всем соскучился в сборной. Только положительные эмоции, всегда рад вернуться и в Россию, и в сборную. Хотелось бы больше играть дома, но эмоции положительные", - отметил Головин.

"Можно сравнить [погоду в Катаре] с баней, очень жарко, но хорошо, что на игре будут кондиционеры. Сборная Катара является сильной командой. Мы играли со сборной Катара два года назад, было тяжело. Моментами тогда были лучше нас. Сейчас команда стала сильнее", - добавил он.

Матч с командой Катара посетят 600 болельщиков из России. Вход на 15-тысячную арену будет бесплатным. Этот матч станет заключительным для сборной России на сборе, ранее российские футболисты в Москве сыграли вничью с командой Иордании (0:0).