ТАСС, 7 сентября.Сборная Сербии проиграла команде Финляндии со счетом 86:92 в матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу.

Центровой сборной Сербии Никола Йокич набрал 33 очка. У финнов самым результативным игроком стал Лаури Маркканен (29).

Сборная Сербии трижды побеждала на чемпионатах Европы, дважды становилась серебряным и один раз - бронзовым призером турнира. Сербская команда занимает второе место в рейтинге Международной федерации баскетбола, уступая лишь сборной США. В 1998 и 2002 годах сербы становились победителями чемпионата мира.

Сборная Финляндии ни разу не становилась призером крупного международного турнира, ее лучшим результатом на чемпионатах Европы является шестое место в 1967 году.

Чемпионат Европы принимают Кипр, Финляндия, Польша и Латвия. Турнир завершится 14 сентября.