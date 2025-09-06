В финале белоруска обыграла в двух сетах Аманду Анисимову из США

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила американку Аманду Анисимову в финале US Open. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу Соболенко, посеянной на турнире под 1-м номером. Анисимова выступала под 8-м номером посева. Благодаря этому успеху Соболенко достигла 100 выигранных матчей на турнирах Большого шлема. Соболенко и Анисимова в нынешнем сезоне сыграли на трех турнирах Большого шлема из четырех. Прежде они встречались в четвертом круге Открытого чемпионата Франции и в полуфинале Уимблдона, теннисистки обменялись победами. Уимблдон - единственный турнир Большого шлема в 2025 году, на котором Соболенко не смогла дойти до финала.

Соболенко 27 лет, она занимает первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету спортсменки теперь 21 титул под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема Соболенко побеждала четыре раза, кроме двух побед на Открытом чемпионате США (2024, 2025) ей удалось дважды выиграть Открытый чемпионат Австралии (2023, 2024).

Соболенко первой за 11 лет сумела защитить чемпионский титул Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. Это произошло впервые со времен американки Серены Уильямс (2012-2014). Также белорусская спортсменка стала первой теннисисткой со времен Уильямс (2012-2014), которая трижды подряд дошла до финала на Открытом чемпионате США. Подобное в Открытую эру (когда перестало существовать разделение на любителей и профессионалов) также удавалось австралийке Ивонн Гулагонг-Тёрнбулл (1974-1977), немке Штеффи Графф (1987-1990, 1993-1996), швейцарке Мартине Хингис (1997-1999), представительницам США Крис Эверт (1975-1980, 1982-1984), Мартине Невратиловой (1983-1987) и Винус Уильямс (2000-2002).

Американские теннисистки доходили до финалов на пяти последних турнирах Большого шлема. Данная серия берет начало с Открытого чемпионата США - 2024, когда Джессика Пегула проиграла в матче за титул Соболенко. После этого Мэдисон Киз выиграла Открытый чемпионат Австралии, Коко Гауфф - Открытый чемпионат Франции, а Анисимова не сумела выиграть ни гейма против Иги Свёнтек из Польши в решающей встрече Уимблдона.

Анисимовой 24 года, по итогам турнира она впервые в карьере займет четвертое место в рейтинге WTA. Ее прежним лучшим результатом в карьере была седьмая строчка в мировом рейтинге. На счету американки три титула WTA в одиночном разряде. Она во второй раз в карьере вышла в финал турнира Большого шлема, ранее спортсменка доходила до этой стадии на Уимблдоне (2025).

О турнире

Открытый чемпионат США - заключительный турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проходят на покрытии "хард". Призовой фонд турнира составил рекордные для тенниса $90 млн. Из россиянок турнир в одиночном разряде выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).

Турнир завершится 7 сентября финальным матчем в мужском одиночном разряде между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом. Встречу планирует посетить президент США Дональд Трамп.