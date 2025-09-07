Турниры проходили по гребле, керлингу, мас-рестлингу и серфингу

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Представители 26 стран приняли участие в международных турнирах по гребле, керлингу, мас-рестлингу и серфингу, которые прошли в рамках Восточного экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"Спортсмены из 26 стран, включая Китай, Иран, Анголу, Конго, Кубу, Бразилию, приняли участие в международных турнирах по гребле, керлингу, мас-рестлингу и серфингу", - говорится в сообщении.

Одной из новинок стало знакомство участников ВЭФ с китайской гимнастикой тайцзицюань. Впервые под эгидой ВЭФ прошел турнир по адаптивному спорту - в Кубке героев нашего времени по следж-хоккею сыграли участники СВО.

Также впервые в рамках ВЭФ прошли гонки морских роботов в рамках VIII Всероссийских соревнований по морской робототехнике "Восточный бриз - 2025".

Турнир по мас-рестлингу посетил премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар. Победители летних чемпионатов мира Климент Колесников (плавание) и Иван Штыль (гребля на каноэ) наградили участников традиционного забега, а звезда тенниса Надежда Петрова провела мастер-класс для юных спортсменов Приморского края.

Х Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме приняли участие более 8,4 тыс. участников из 75 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.