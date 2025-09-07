Доцент кафедры русской словесности и межкультурной коммуникации Института Пушкина Андрей Щербаков отметил, что ударение правильно ставить на первый слог

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Ударение в названии страны Катар правильно ставить на первый слог, даже в разговорной речи недопустимо его делать на второй слог. Об этом ТАСС рассказал доцент кафедры русской словесности и межкультурной коммуникации Института Пушкина Андрей Щербаков.

7 сентября в Эр-Райяне сборная России по футболу сыграет в товарищеском матче с командой Катара, начало игры запланировано на 18:15 мск.

"В русском языке есть два слова, имеющих схожее написание, только в одном случае это слово пишется с заглавной буквы, а в другом - со строчной: Катар и катар. Эти слова различаются значениями, происхождением и постановкой ударения. Если это название страны, то ударение падает на первый слог, происхождение слова - арабское", - сказал Щербаков.

"А если это название болезни, например, воспаление слизистой оболочки какого-либо органа, то ударение падает на второй слог - слово происходит от греческого katarhoos - "стекание". Кстати, в арабском языке в словах, состоящих из двух слогов, ударение всегда падает на первый слог", - отметил он.

Эксперт отметил, что в разговорной речи можно услышать ударение на втором слоге в названии страны. "Это ошибка, так говорить нельзя", - подчеркнул собеседник агентства.