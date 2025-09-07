Клубы КХЛ сыграют с черными лентами в день годовщины авиакатастрофы "Локомотива"

Перед каждым матчем состоится минута молчания

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Команды Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нанесут черные ленты на форму игроков и тренерского штаба на время воскресных матчей в память о погибших в авиакатастрофе представителях ярославского "Локомотива". Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Перед каждой игрой пройдет минута молчания.

7 сентября 2011 года произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли хоккеисты и тренеры "Локомотива", отправившиеся на матч против минского "Динамо". Жертвами трагедии стали 44 человека.