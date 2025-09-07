Чесноков: Соболенко доказала, что является сильнейшей теннисисткой мира

Белорусская спортсменка выиграла US Open

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко на Открытом чемпионате США (US Open) доказала, что является лучшей теннисисткой мира. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Ранее Соболенко победила американку Аманду Анисимову в финале US Open.

"Весь турнир Соболенко играла здорово, она заслужила эту победу, - сказал Чесноков. - Весь год не получалось выиграть турнир Большого шлема, всегда была где-то рядом, и, наконец, она воспользовалась своим шансом. Она играет очень быстро, агрессивно, и ее очень трудно остановить. Она доказала, что по праву является сильнейшим игроком мира".