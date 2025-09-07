Головин будет капитаном сборной России в товарищеском матче с командой Катара

Ворота россиян с первых минут будет защищать голкипер французского ПСЖ Матвей Сафонов

ДОХА, 7 сентября. /ТАСС/. Полузащитник "Монако" Александр Головин будет капитаном сборной России по футболу в товарищеском матче с командой Катара. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча пройдет в Катаре в воскресенье и начнется в 18:15 мск. Ворота сборной России с первых минут будет защищать голкипер французского ПСЖ Матвей Сафонов. В стартовый состав, помимо Головина, также попали Александр Сильянов, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Данил Круговой, Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Алексей Миранчук, Антон Миранчук и Иван Сергеев.