АСТАНА, 7 сентября. /ТАСС/. Астанинский "Барыс" со счетом 4:3 в овертайме обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Астане.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ансар Шайхмедденов (9-я минута), Кирилл Савицкий (33), Тайс Томпсон (53) и Райли Уолш (61). У проигравших отличились Джошуа Ливо (6), Михаил Горюнов-Рольгизер (37) и Пьеррик Дюбе (58).

"Трактор" потерпел второе поражение на старте сезона. В матче Кубка открытия челябинская команда по буллитам уступила ярославскому "Локомотиву" (1:2). В прошлом сезоне "Трактор" дошел до финала Кубка Гагарина, "Барыс" занял последнее место в регулярном чемпионате.

В следующем матче "Барыс" примет хабаровский "Амур", "Трактор" на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком". Встречи пройдут 9 сентября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 ЦСКА 1 1 0 0 0 0 0 0 6-2 2 2 "Шанхай Дрэгонс" 1 1 0 0 0 0 0 0 7-4 2 3 "Торпедо" 1 1 0 0 0 0 0 0 4-3 2 4 "Локомотив" 1 0 0 1 0 0 0 0 2-1 2 5 "Динамо" Мн 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 6 "Лада" 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 7 "Северсталь" 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 8 "Спартак" 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 9 "Сочи" 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 10 СКА 1 0 0 0 0 0 0 1 4-7 0 11 "Динамо" М 1 0 0 0 0 0 0 1 2-6 0