АСТАНА, 7 сентября. /ТАСС/. Астанинский "Барыс" со счетом 4:3 в овертайме обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Астане.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ансар Шайхмедденов (9-я минута), Кирилл Савицкий (33), Тайс Томпсон (53) и Райли Уолш (61). У проигравших отличились Джошуа Ливо (6), Михаил Горюнов-Рольгизер (37) и Пьеррик Дюбе (58).
"Трактор" потерпел второе поражение на старте сезона. В матче Кубка открытия челябинская команда по буллитам уступила ярославскому "Локомотиву" (1:2). В прошлом сезоне "Трактор" дошел до финала Кубка Гагарина, "Барыс" занял последнее место в регулярном чемпионате.
В следующем матче "Барыс" примет хабаровский "Амур", "Трактор" на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком". Встречи пройдут 9 сентября.
1
ЦСКА
1
1
0
0
0
0
0
0
6-2
2
2
"Шанхай Дрэгонс"
1
1
0
0
0
0
0
0
7-4
2
3
"Торпедо"
1
1
0
0
0
0
0
0
4-3
2
4
"Локомотив"
1
0
0
1
0
0
0
0
2-1
2
5
"Динамо" Мн
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
6
"Лада"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
7
"Северсталь"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
8
"Спартак"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
9
"Сочи"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
10
СКА
1
0
0
0
0
0
0
1
4-7
0
11
"Динамо" М
1
0
0
0
0
0
0
1
2-6
0
1
"Амур"
1
1
0
0
0
0
0
0
2-0
2
2
"Барыс"
1
0
1
0
0
0
0
0
4-3
2
3
"Металлург"
1
0
0
1
0
0
0
0
4-3
2
4
"Трактор"
2
0
0
0
1
1
0
0
4-6
2
5
"Ак Барс"
1
0
0
0
1
0
0
0
3-4
1
6
"Авангард"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
7
"Автомобилист"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
8
"Адмирал"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
9
"Нефтехимик"
0
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
10
"Салават Юлаев"
1
0
0
0
0
0
0
1
3-4
0
11
"Сибирь"
1
0
0
0
0
0
0
1
0-2
0