Команда расторгла контракт, который был подписан летом

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) не хочет искать политический подтекст со стороны французского клуба BLMA в расторжении контракта с Ксенией Козловой. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь, исполнительный директор РФБ Владимир Дячок.

Ранее BLMA объявил о расторжении контракта с Козловой, который был подписан летом.

"В новости про расторжение контракта ничего не сказано про какие-то политические мотивы, не хотелось бы искать черную кошку в темной комнате. Во всяком случае в РФБ не было никаких обращений по этому случаю. Очень хотелось бы верить, что это просто предмет спортивных переговоров. Может быть, у игрока что-то случилось", - сказал Дячок.

"Правильнее было бы узнать у самой Ксении о причинах расторжения контракта. Уверен, что игрок, который был в составе французской команды, может пригодиться в чемпионате России или же еще попробовать себя в других европейских странах. Всегда рады видеть в нашем чемпионате", - добавил он.