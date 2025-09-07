Женская сборная Италии впервые с 2002 года выиграла чемпионат мира по волейболу

В финале итальянки обыграли турчанок

БАНГКОК, 7 сентября. /ТАСС/. Женская сборная Италии по волейболу обыграла команду Турции в финальном матче чемпионата мира. Соревнования прошли в Таиланде.

Встреча завершилась со счетом 3-2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8). В матче за третье место сборная Бразилии со счетом 3-2 обыграла команду Японии.

Сборная Италии во второй раз стала чемпионом мира. Ранее итальянки выигрывали титул в 2002 году.

Два прошлых турнира выиграла сборная Сербии, в этом году не сумевшая выйти в четвертьфинал. На чемпионате мира 2022 года сборная Турции вылетела на стадии 1/4 финала, команда Италии стала бронзовым призером турнира. Российские волейболистки становились победительницами соревнований в 2006 и 2010 годах. Сборная СССР выигрывала золотые медали чемпионата мира пять раз (1952, 1956, 1960, 1970, 1990).

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта 2022 года Международная федерация волейбола отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии.