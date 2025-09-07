В решающем матче суперфинала "Кристалл" обыграл "Лекс"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Петербургский "Кристалл" со счетом 7:5 обыграл "Лекс" из Санкт-Петербурга в решающем матче суперфинала чемпионата России по пляжному футболу. Турнир прошел в Санкт-Петербурге.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Маурисиньо (8-я минута), Датинья (9), Игорь Бриштель (12), Родриго (16, 29) и Егор Ремизов (34, 35). У проигравших отличились Джордан (7), Алексей Ильинский (12), Кирилл Романов (17), Андрей Новиков (29) и Игор Рикардо (33).

В матче за третье место московский "Локомотив" со счетом 5:1 обыграл "Краснодар-ЮМР".

"Кристалл" стал чемпионом России в пятый раз подряд. Команда завоевала десятый титул и является рекордсменом по этому показателю.