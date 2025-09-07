Заслуженный тренер РФ по художественной гимнастике заявила, что миром правят любовь и голод

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Россияне не голодают и живут под мирным небом благодаря бойцам, защищающим Родину на специальной военной операции (СВО). Такое мнение на представлении спектакля "Наваждение" высказала Герой Труда России, заслуженный тренер РФ по художественной гимнастике Ирина Винер.

"Миром правят любовь и голод, а голода у нас нет. Благодаря бойцам, которые сражаются за нашу Родину. Благодаря ним мы сытые, красивые, живем под мирным небом. Мы им благодарны, низкий поклон", - сказала Винер.