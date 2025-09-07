Красно-белые выиграли со счетом 4:3

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 4:3 дома обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 9 128 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Беляев (24-я минута), Адам Ружичка (31), Герман Рубцов (32) и Никита Коростелев (41). У проигравших отличились Сергей Попов (23), Ноэль Хёфенмайер (25) и Артур Тянулин (39).

В следующем матче "Спартак" примет минское "Динамо", "Сочи" на выезде сыграет с "Динамо" из Москвы. Встречи пройдут 9 сентября.

В других матчах игрового дня хабаровский "Амур" обыграл новосибирскую "Сибирь" (2:0), астанинский "Барыс" победил челябинский "Трактор" (4:3 в овертайме), череповецкая "Северсталь" разгромила нижнекамский "Нефтехимик" (5:0).

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Северсталь" 1 1 0 0 0 0 0 0 5-0 2 2 ЦСКА 1 1 0 0 0 0 0 0 6-2 2 3 "Шанхай Дрэгонс" 1 1 0 0 0 0 0 0 7-4 2 4 "Спартак" 1 1 0 0 0 0 0 0 4-3 2 5 "Торпедо" 1 1 0 0 0 0 0 0 4-3 2 6 "Локомотив" 1 0 0 1 0 0 0 0 2-1 2 7 "Динамо" Мн 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 8 "Лада" 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 9 "Сочи" 1 0 0 0 0 0 0 1 3-4 0 10 СКА 1 0 0 0 0 0 0 1 4-7 0 11 "Динамо" М 1 0 0 0 0 0 0 1 2-6 0