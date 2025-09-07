МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 4:3 дома обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 9 128 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Беляев (24-я минута), Адам Ружичка (31), Герман Рубцов (32) и Никита Коростелев (41). У проигравших отличились Сергей Попов (23), Ноэль Хёфенмайер (25) и Артур Тянулин (39).
В следующем матче "Спартак" примет минское "Динамо", "Сочи" на выезде сыграет с "Динамо" из Москвы. Встречи пройдут 9 сентября.
В других матчах игрового дня хабаровский "Амур" обыграл новосибирскую "Сибирь" (2:0), астанинский "Барыс" победил челябинский "Трактор" (4:3 в овертайме), череповецкая "Северсталь" разгромила нижнекамский "Нефтехимик" (5:0).
