Минчане на недавнем предсезонном турнире на Кубок мэра Москвы дошли до финала

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Трехкратный чемпион СССР в составе московского "Спартака" Александр Якушев беспокоится за результат следующего матча команды в чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги против минского "Динамо". Об этом Якушев рассказал ТАСС.

Матч "Спартак" - "Динамо" (Минск) пройдет в Москве 9 сентября. Минчане на недавнем предсезонном турнире на Кубок мэра Москвы проиграли в финале ЦСКА (2:3).

"Можно ожидать много сюрпризов, я уже беспокоюсь за матч с минским "Динамо". Мало того, что это опасная для всех команда, первые игры такие, что в них можно ожидать сюрпризы, - сказал Якушев. - Вадим Шипачев в "Динамо" - мастер, ведет игру своей пятерки и команды. Ему следует уделить особое внимание. Но там команда в целом очень понравилась, я смотрел несколько игр - противник очень достойный".

В своем первом матче нового сезона "Спартак" обыграл "Сочи" со счетом 4:3. В прошлом году москвичи уступили этому же сопернику во втором матче сезона по буллитам (1:2).

"Я ожидал такого хода матча. Игра была очень сложной, потому что сейчас все команды свеженькие, физически хорошо выглядят. Практически игра была равная, и розыгрыш большинства играет большую роль. Ожидаю, что и следующие игры будут такими же. Да и вообще должно пройти игр 10-15, и тогда будет ясно, кто будет в лидерах, а кто отставать. Что касается игроков "Спартака", то мне понравились молодые ребята, которые влились в команду. Главное, у них есть большое желание, стремление победить, не уступить, такие характерные черты, которые должны помочь побеждать", - добавил он.