Головин рассказал, что игроки сборной России расслабились во втором тайме игры с катарцами

Российская команда одержала победу со счетом 4:1

ДОХА, 7 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в первом тайме товарищеского матча с командой Катара выглядела лучше, во втором игроки немного расслабились. Такое мнение журналистам высказал полузащитник российской сборной Александр Головин.

В воскресенье россияне победили сборную Катара со счетом 4:1. В первом тайме российская команда забила три безответных гола.

"Хороший матч получился, думаю, что в первом тайме мы выглядели лучше, во втором чуть расслабились. Всегда приятно забить, рады, что победили. Молодые ребята молодцы: Алексей Батраков отдал, Матвей Кисляк забил. Могли сегодня "на ноль" сыграть, но так вышло", - сказал Головин.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет с командой Ирана, встреча состоится 10 октября в Волгограде.