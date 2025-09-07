День памяти ярославского клуба отмечался на всех аренах КХЛ, где в воскресенье проводились игры

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. День памяти "Локомотива" всегда отражается на мыслях игроков во время матчей Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал нападающий "Сочи" Павел Дедунов.

"Сочи" сыграл со "Спартаком" 7 сентября в день памяти ярославского клуба, который отмечался на всех аренах КХЛ, где в воскресенье проводились игры. Ровно 14 лет назад самолет с командой "Локомотив" разбился при вылете в Минск из аэропорта Туношна - из 45 человек, включая игроков, тренерский штаб и персонала команды, погибли 43. Нападающий "Локомотива" Александр Галимов скончался в больнице через пять дней от полученных травм. Единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.

"Когда матч начинается с минуты молчания, это в любом случае придает игре трагичность. Каждый понимает, что произошли ужасные события, и хочешь не хочешь, а прокручиваешь это в мыслях. Отпечаток своеобразный есть. Стоит помнить о произошедшем, о ребятах, которых сейчас с нами нет", - сказал Дедунов.

"Нельзя сказать, что время лечит, ведь родственникам ребят до сих пор тяжело вспоминать те трагические дни. Не могу сказать, что были друзья оттуда, но пересекались с ребятами. Все равно ведь в хоккейном мире так или иначе все друг друга знают", - добавил он.

С 2018 года в КХЛ 7 сентября проводятся матчи, не играет только "Локомотив". В подтрибунных помещениях арен в этот день организовано мемориальное место, посвященное "Локомотиву". На зрительских местах выложены 44 памятных шарфа. Хоккеисты команд, игравших в этот день, выступают в форме с черными лентами.