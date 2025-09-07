В решающем матче встречаются Янник Синнер и Карлос Алькарас

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. В открытии финала US Open принял участие бывший российский теннисист Марат Сафин.

Сафин сделал фотографию с итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом после церемонии жеребьевки.

Сафину 45 лет, в 2000 и 2001 годах он возглавлял мировой рейтинг в общей сложности на протяжении девяти недель. Россиянин выиграл 15 турниров в одиночном разряде, среди которых US Open 2000 года и Australian Open 2005 года. В составе сборной России Сафин дважды побеждал на Кубке Дэвиса (2002, 2006). В 2016 году он был включен в Международный зал теннисной славы.