Алькарас после победы на US Open станет первой ракеткой мира, больше года ей был Синнер

Испанец в финале US Open обыграл итальянца со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Испанец Карлос Алькарас возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) благодаря победе на US Open.

В финале Алькарас со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 обыграл Синнера, который был первой ракеткой мира с 10 июня 2024 года. В общей сложности итальянец был лидером мирового рейтинга 65 недель - четвертый результат по продолжительности среди тех, кто впервые стал первой ракеткой мира. Дольше в данном статусе среди дебютантов находились швейцарец Роджер Федерер (237), американец Джимми Коннорс (160) и австралиец Ллейтон Хьюитт (75).

В 2022 и 2023 годах Алькарас возглавлял мировой рейтинг на протяжении 36 недель. Теннисист впервые добился этого после победы на Открытом чемпионате США - 2022. Алькарас тогда стал самым молодым теннисистом, который смог возглавить мировой рейтинг (19 лет), превзойдя достижение Хьюитта (20 лет).