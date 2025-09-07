Алькарас и Соболенко заработали рекордные призовые благодаря победе на US Open

Теннисисты получили по $5 млн

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Испанец Карлос Алькарас и Арина Соболенко из Белоруссии стали обладателями самых больших призовых на официальных соревнованиях за всю историю тенниса.

За победу в каждом из одиночных разрядов на US Open победители получили по $5 млн. Проигравшие в финалах итальянец Янник Синнер и представительница США Аманда Анисомова заработали по $2,5 млн. В октябре 2024 года итальянец стал победителем выставочного турнира в Саудовской Аравии, получив $6 млн.

US Open - последний в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования проходили на покрытии "хард". Призовой фонд турнира составил рекордные для тенниса $90 млн.