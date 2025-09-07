Овечкину подарили уникальный телефон в честь рекорда по голам в НХЛ

На крышке телефона изображено число 895 и восьмой номер, под которым Овечкин выступает за "Вашингтон"

ТАСС, 8 сентября. Российскому нападающему "Вашингтона" Александру Овечкину подарили эксклюзивный телефон в честь рекорда по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Соответствующее видео в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) опубликовала жена хоккеиста Анастасия Шубская.

В апреле 39-летний россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (894), сейчас в активе российского форварда 897 голов.

На крышке телефона изображено число 895 и восьмой номер, под которым Овечкин выступает за "Вашингтон". В подарочной коробке установлен экран, на котором показывается запись рекордного гола нападающего.

Ранее ТАСС сообщил, что Овечкин 7 сентября улетел в США. Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 8 октября по московскому времени.