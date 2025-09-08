Забрал кубок и $5 млн: Карлос Алькарас стал победителем US Open

В женском турнире титул завоевала белоруска Арина Соболенко, также заработавшая рекордные $5 млн

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Испанец Карлос Алькарас победил итальянца Янника Синнера в финале Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования прошли в Нью-Йорке.

Синнер и Алькарас были явными фаворитами еще до начала турнира. В этом сезоне они сыграли в финалах трех турнирах Большого шлема из четырех и одержали по одной победе. Кроме того, с 2024 года на турнирах Большого шлема побеждали только Синнер и Алькарас.

С самого начала матч не задался для Синнера, он в первом же гейме проиграл свою подачу и не смог отыграться на приеме. Алькарас практически не испытывал проблем при подаче, и при счете 4:2 в свою пользу сделал еще один брейк, который затем реализовал. Во втором сете Синнер с трудом удержал свою подачу на старте, но затем он ушел в отрыв и выиграл партию со счетом 6:3. Третий сет мог завершиться со счетом 6:0, однако, уступая 0:5, Синнер сумел выиграть один гейм. В четвертом сете борьба была более упорной, но Синнер по-прежнему тяжело выигрывал на своей подаче. При счете 4:5 он не дал реализовать два матчбола, однако с третьей попытки Алькарас сумел завершить матч победой.

Эта победа стала второй для испанца на US Open, ранее он выигрывал турнир в 2022 году. Всего на счету 22-летнего Алькараса стало шесть побед на турнирах Большого шлема, у 24-летнего Синнера их пока четыре.

Алькарас сместил Синнера с первой позиции в мировом рейтинге, а также прервал серию из побед итальянца на турнирах Большого шлема с хардовым покрытием, которая составляла 27 матчей. За победу на US Open испанец получит $5 млн, что является рекордом в истории тенниса. После матча Алькарас в шутку отметил, что видит Синнера чаще, чем свою семью. "Янник, у тебя был классный сезон, ты провел много хороших матчей. Поздравляю тебя с многочисленными титулами. Я вижу тебя чаще, чем членов своей семьи. Всегда приятно делить с тобой корт", - сказал испанец.

По мнению заслуженного тренера России Виктора Янчука, на данный момент нет никого, кто мог бы составить конкуренцию двум лидерам мирового тенниса. "Они ушли от всех далеко вперед, их уровень игры запредельный, - сказал Янчук ТАСС. - Я думаю, они будут долго и безраздельно находиться на вершине мирового тенниса, они играют быстрее, мощнее и точнее всех своих соперников".

Соболенко защитила титул

Победительницей женского одиночного турнира стала первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, также заработавшая рекордные $5 млн. Она была главным фаворитом соревнований, однако в этом году ей не удавалось выиграть турнир Большого шлема. Соболенко проиграла финал Открытого чемпионата Австралии американке Мэдисон Киз, в финале Открытого чемпионата Франции уступила американке Кори Гауфф, а на Уимблдоне ее остановила в полуфинале представительница США Аманда Анисимова.

В финале Соболенко предстояло взять реванш у Анисимовой. Белоруска победила со счетом 6:3, 7:6 (7:3). За весь турнир она проиграла всего один сет. Это произошло в полуфинальном матче против американки Джессики Пегулы, которую она обыграла в финале US Open прошлого года.

Соболенко выиграла четвертый турнир Большого шлема в карьере, однако, по мнению Янчука, она могла уже иметь гораздо большее количество побед. "Соболенко сейчас является самым мощным и стабильным игроком в мире, но у нее слабая психология. Если бы она меньше волновалась, уже выиграла бы гораздо больше турниров, потому что по игре она сильнее всех. Когда она уверена в себе, ее невозможно остановить", - отметил эксперт.

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что Соболенко доказала статус сильнейшей теннисистки мира. "Весь турнир Соболенко играла здорово, она заслужила эту победу, - сказал Чесноков. - Весь год не получалось выиграть турнир Большого шлема, всегда была где-то рядом, и наконец она воспользовалась своим шансом. Она играет очень быстро, агрессивно, и ее очень трудно остановить. Она доказала, что по праву является сильнейшим игроком мира".

С победой на престижном турнире ее поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко: "Дорогая Арина! Поздравляю с очередной яркой победой на US Open. Благодаря истинно чемпионскому характеру покорена еще одна большая вершина. Убежден, что на всех континентах и в любой стране ты всегда чувствуешь горячую поддержку земляков. Гордимся тобой и желаем новых достижений".

Россияне провалились

Российские теннисисты не смогли показать высоких результатов в одиночном разряде. Лучшими стали Андрей Рублев и Екатерина Александрова, дошедшие до четвертого круга. Рублев уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму, а Александрова проиграла польке Иге Свёнтек. Одним из главных разочарований стал проигрыш бывшей первой ракетки мира Даниила Медведева французу Бенжамену Бонзи в первом круге. В июле на той же стадии Медведев проиграл Бонзи на Уимблдоне.

Россиянин запомнился на турнире не своей игрой, а поведением. Медведев выражал недовольство действиями одного из фотографов, критиковал судью, а после проигрыша разбил ракетку. Суммарно Медведев за свои проступки получил штраф на $42,5 тыс. Также после поражения Медведев прекратил сотрудничество с французским специалистом Жилем Сервара, с которым работал с 2017 года.

Кроме того, быстро вылетели Карен Хачанов, проигравший во втором круге поляку Камилю Майхшаку, и пятая ракетка мира Мирра Андреева, она в третьем круге уступила Тейлор Таунсенд. Ранее Андреева не проходила дальше второго круга на US Open.

В парном разряде Андреева сумела вместе с Дианой Шнайдер дойти до четвертьфинала, где россиянки уступили соотечественнице Веронике Кудерметовой и бельгийке Элизе Мертенс. Обыграв двух россиянок, победительницы Уимблдона не смогли пройти дальше, в полуфинале они проиграли Таунсенд и чешке Каролине Синяковой.

По мнению Чеснокова, US Open стал для россиян худшим турниром Большого шлема в этом году. "Если говорить о парном разряде, то там выступили неплохо, но одиночные турниры были провалены. Наши лидеры довольно быстро проиграли, Даниил Медведев вылетел сразу, Мирра Андреева в третьем круге проиграла девочке, которая в несколько раз превосходит ее по габаритам и мощи. Карен Хачанов имел во втором круге большое преимущество и все упустил. В этом году US Open для нас был самым худшим турниром Большого шлема", - отметил эксперт.

Янчук в своих оценках был не столь категоричен. "Я думаю, наши спортсмены выступили ровно, - сказал он. - Возможно, большего ждали от наших ведущих игроков, но поражения случаются, и в этом нет ничего трагичного. Главное, сделать правильные выводы и продолжать работать".