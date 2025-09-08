Сафонов назвал комфортными условия проведения матча сборных России и Катара

Игра началась при температуре +40 градусов

ДОХА, 8 сентября. /ТАСС/. Условия проведения товарищеского матча сборных России и Катара по футболу были комфортными. Такое мнение ТАСС высказал вратарь французского "Пари Сен-Жермен" и сборной России Матвей Сафонов.

В воскресенье сборная России на выезде обыграла команду Катара со счетом 4:1. Игра началась при температуре +40 градусов, на матче работали кондиционеры.

"Думал, что будет хуже, но еще за день до матча на тренировке мы поняли, что будет приемлемая температура во время игры. Более-менее комфортно было вне стадиона. Поддержка болельщиков супер, играли как будто дома", - сказал Сафонов.